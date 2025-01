Ilfattoquotidiano.it - “Barcollo ma non mollo, perché chi si ferma è perduto”: Anna Falchi rassicura i fan dopo il mancamento in diretta a “I Fatti Vostri”

ma nonchi si“. Sono queste le parole scelte daperre i fanil lieve malore accusato al termine della puntata de I, che la 52enne conduce insieme a Tiberio Timperi.Proprio durante i consueti saluti di fine puntata, in, la conduttrice ha accusato une si è accasciata al suolo, per fortuna senza conseguenze e senza perdere i sensi. Il co-conduttore del programma, quindi, ha provato a sdrammatizzare, forse per tranquillizzare la stessa, verosimilmente spaventata dal malore: “Avremo del materiale per Blob, Striscia La Notizia e altri”, poi hato i telespettatori: “Tranquilli, sta bene”.A distanza di poche ore dal, però, è la stessa conduttrice Rai a commentare l’accaduto sui social,ndo i fan sulle sue condizioni di salute: “Ciao a tutti, oggi come molti di voi avranno visto ho avuto un piccolo