Talenti in Azione”, il 30 gennaio la presentazione del progetto dedicato ai giovani

Prato, 212025 - Il 30alle 15 presso il PGE – Informadel Comune di Prato si terrà l’incontro di presentdelEngag.e, promosso dall’Agenzia formativa Formatica scarl in partenariato con il Comune di Prato, l’Arci, CPIA di Prato, le Cooperative sociali Alice, Intrecci e Pane & Rose e l’Azienda di ristorSeipuntozero. Ilè rivolto aidai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi, e si pone l’obiettivo di coinvolgerli attivamente in un percorso di formprofessionale gratuito e personalizzato, strutturato sulle proprie esigenze e inclinazioni, e finalizzato ad un reinserimento lavorativo mirato. Il 30sarà l’occasione per scoprire più nello specifico le numerose attività proposte cui ipossono iscriversi gratuitamente, che sono suddivise in tre azioni.