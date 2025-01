Sport.quotidiano.net - Serie A2 maschile. Vigevano, una caduta che fa male. Pansa: "Mie le responsabilità»

"La squadra non è andata in campo mentalmente pronta ad affrontare una partita così difficile. E se è così laè solo mia". Coach Lorenzova forse un po’ oltre le sue effettivee lo fa per proteggere i suoi uomini dalla valanga rappresentata dal 92-73 con il quale la Elachemè stata sconfitta sul campo della Ferraroni Cremona. Decisivo Gianmarco Bertetti, che lo scorso anno di questi tempi vestiva la maglietta ducale, autore di un clamoroso 6/6 da 3 punti nel primo tempo, diventato 7/10 alla fine. Gli ospiti hanno giocato con molta meno energia rispetto alle ultime uscite, tre vittorie di fila e la sconfitta con Pesaro, squadra di un altro profilo rispetto a quello dei gialloblù. Slegata, senza cattiveria, con poca circolazione della palla,ha subito la fisicità della formazione di coach Luca Bechi.