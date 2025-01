Quotidiano.net - Preso a Torino il carceriere libico: "Teneva in schiavitù i migranti e organizzava i viaggi coi barconi"

Leggi su Quotidiano.net

È stato arrestato ail comandante della polizia giudiziaria libica Osama Najim, conosciuto anche come Almasri, direttore del carcere di Mitiga, vicino a Tripoli. Sull’uomo pendeva un mandato della Corte penale internazionale (Cpi) e c’era una segnalazione dell’Interpol. Ora il caso dovrebbe passare al vaglio della Corte di appello di Roma. A quanto riporta il sito Libya review, la polizia giudiziaria libica e l’istituto di pena Ain Zara Main hanno condannato quella che descrivono "una detenzione arbitraria", parlando di "incidente oltraggioso" e invitando le autorità libiche ad occuparsi del caso ed intervenire per ottenere il rilascio di Najim. "Il comandanteè tra le figure in grado di ricattare l’Italia e l’Europa a colpi diini profughi", racconta il giornalista Nello Scavo.