New Era si rinnova con la collezione MLB Heritage primavera 2025

Con l’allungarsi delle giornate e l’avvicinarsi della bella stagione, New Era presenta una fresca reinterpretazione dei suoi classici modelli MLB lanciando laSpring. Ispirata all’energia e alla vitalità della, la nuova linea cattura l’essenza delmento unendo gli iconici stili delle squadre del più importante campionato al mondo di baseball con eleganti dettagli a richiamo della natura. A celebrazione dei team più famosi della MLB, lapresenta elementi dei New York Yankees, Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers.La MLBreinterpreta così i capi più amati dai fan, arricchendoli di ricami botanici e floreali, armoniosamente integrati nel design di headwear e apparel. L’inconfondibile artigianalità di New Era rimane protagonista, mentre vengono introdotte texture innovative e una palette di colori vivaci e stagionali nelle silhouette più rappresentative del brand, tra cui il 9FORTY a visiera curva e il 9TWENTY destrutturato.