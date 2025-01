Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2025 in DIRETTA: Brignone guida avanti a Gut, fuori Goggia. Classifica cortissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.3010.50 SubitoSofia. Aveva 4 centesimi di ritardo al primo intermedio, poi si è inclinata troppo in una curva verso destra ed è scivolata. Per fortuna nessun problema fisico. Ma qui forse la bergamasca dice definitivamente addio ai sogni di Coppa del Mondo generale.10.49 Gara troppo conservativa per Hurt, ultima a 1.89. Su questa pista non puoi permetterti di sciare con margine. Ora Sofia. Allacciate le cinture.10.47 Adesso un’altra statunitense, AJ Hurt.10.47 L’americana Paula Moltzan è ottava a 1.15.10.47 A nostro avviso la più veloce, in termini di sciata, è stata Gut-Behrami. Senza un grave errore di linea nel finale, l’elvetica sarebbe in testa con 3-4 decimi di vantaggio su