L’Inter la regina del gol effetto Inzaghi! I numeri non mentono – CdS

none lo sapeva bene anche il compianto Rino Tommasi. E sul, infatti, esiste un dato incontrovertibile, dovuto anche alla sua guida in panchina: Simone. Occhio all’analisi del Corriere dello Sport.SIGNIFICATIVI –finora, dopo venti giornate di campionato, ha messo a referto la bellezza di cinquantuno gol. Solamente una volta questo dato è stato superato. Ma bisogna ritornare indietro fino alla stagione 1959-1960, quando la Juventus ne segnò cinquantasette. Inoltre, il cinquantuno, in termini di gol segnati, è un dato che si ripete quando una squadra è allenata da Simone. È già infatti successo sia alnella stagione 2021-22 (la sua prima in assoluto), che alla Lazio (2017-18). Insomma,, per le squadre che allenata, è garanzia di gol.