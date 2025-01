Quifinanza.it - L’importanza della sostenibilità nel settore edile

Con una consolidata esperienza neldel recupero di materiali edili, Vangi Inerti Srl si è affermata come un punto di riferimento per la gestione sostenibile dei rifiuti edili in Toscana. Situata a Calenzano, l’azienda si distingue per la capacità di trasformare gli scarti di cantiere in risorse utili, promuovendo un modello di economia circolare che contribuisce attivamente alla riduzione degli sprechi e al rispetto dell’ambiente. Grazie a un approccio che coniuga innovazione, efficienza eambientale, Vangi Inerti supporta privati, imprese ed enti pubblici nel migliorare la gestione dei rifiuti derivanti da demolizioni e costruzioni.Servizi su misura per privati e aziendeL’offerta di Vangi Inerti Srl comprende una gamma completa di servizi studiati per rispondere alle esigenze di clienti privati e aziende, garantendo qualità e puntualità:Smaltimento rifiuti edili: Gestiamo il ritiro, il trasporto e il trattamento di materiali da demolizione, come calcinacci, legno, plastica e cartongesso, assicurando che vengano trattati secondo le normative ambientali.