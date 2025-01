Kabul scarcerati due cittadini Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Il governo talebano dell'Afghanistan ha annunciato il rilascio di dueUsa in uno scambio di prigionieri. I due - il nome non è stato comunicatosono stati scambiati con Khan Muhammad, arrestato 20 anni fa e in cella in California per una condanna all'ergastolo Lo scambio -ha detto il ministero degli Esteri a- è il risultato di "fruttuose trattative" con gli Usa. "L'Emirato islamico guarda con favore alle azioni degli Usa che aiutano la normalizzazione delle relazioni".