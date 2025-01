Sport.quotidiano.net - Il greco ha molte richieste in patria. Pronto il classe 2006 Addessi per rinforzare la Primavera di Colucci. Si fa sotto il Paok, ma Lykogiannis preferisce le Due Torri

Senza cessioni, difficilmente ci saranno entrate, in casa rossoblù, sul mercato. Le trattative chiuderanno il 3 febbraio, tra undici giorni e nell’attesa di capire se si concretizzerà qualcosa in uscita, la dirigenza è prossima a regalare un nuovo rinforzo alladi Leo: dopo l’esterno Longoni, arrivato in prestito dal Torino via Cagliari, e il centrocampista albanese Jordi Jaku, prelevato dalla prima squadra del Tirana, èa sbarcare in rossoblù Simoneche in questa stagione ha totalizzato 9 presenze e un assist con la prima squadra del Latina in serie C, per dare linfa alla rincorsa salvezza: acquisto a titolo definitivo e contratto triennale per l’attaccante. Intanto, per quel che riguarda la prima squadra, dopo la gara di oggi con il Borussia potranno intensificarsi i contatti in vista delle uscite: uscite che il club è intenzionata a realizzare se arriveranno offerte per trasferimenti a titolo definitivo.