Donnapop.it - Il flop non spaventa il Grande Fratello: va avanti fino a maggio? Intanto Luca, Shaila e Lorenzo sono furiosi: ecco il motivo

Leggi su Donnapop.it

Ilnon ha mai registrato ascolto così bassi, eppure gli autori non accennano a fare un passo indietro; nel frattempo alcuni gieffiniarrabbiatissimi. Cosa succede?Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento settimanale con il reality di Alfonso Signorini e proprio quest’ultimo ha informato i concorrenti del programma che il“durerà ancora molto”. Proprio per questo, come avevamo già anticipato, gli autori hanno deciso di fare una mossa davvero assurda.Per cercare di ridare un senso all’attuale edizione della trasmissione, gli autori hanno deciso di fare un ripescaggio dei concorrenti eliminati e – poi – di aggiungere qualche nuovo arrivo. Secondo alcuni, questo comporterebbe anche un cambio di palinsesto: in che senso? Berlusconi Jr. potrebbe aver scelto di non mandare in onda L’Isola dei Famosi e di tirarecon il