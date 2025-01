Movieplayer.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi pubblica un video dopo il mancato ripescaggio: "delusa e triste"

Leggi su Movieplayer.it

La decisione di escludere la modella cubana daldegli ex concorrenti del reality show non sembra essere stata sua, ma probabilmente è stata presa dalla produzione del programma. Ieri sera,la puntata del, è emerso un retroscena inaspettato suldi, esclusa dalla possibilità di rientrare nella Casa attraverso il televoto aperto al pubblico. Inizialmente, le parole del conduttore Alfonso Signorini avevano lasciato intendere che fosse stata la stessa modella cubana a rinunciare per motivi personali, presumibilmente legati al procedimento legale in corso. Tuttavia, le dichiarazioni della giovane hanno rivelato una realtà diversa. Le parole dila puntata Pocola fine della trasmissione, la Naomiha espresso il suo rammarico in una diretta social, lasciando intendere che la .