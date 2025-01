Formiche.net - Gli europei sono dubbiosi sul motore elettrico. Fidanza chiede di riaprire la partita

Che cosa pensano i cittadinidella crisi in atto nel settore automotive? Alcune risposte arrivano da una PollingEurope-ECR Group – Dicembre 2024Focus Automotive, che ha interpellato 5000 cittadini appartenenti ai 27 stati membri. I risultati raccontano tutti i dubbi dei cittadininei confronti delle politiche nate dopo la svolta Timmermans che ha deciso di proibire i motori endotermici entro il 2035, sostituendoli con i veicoli elettrici. Non mancano le sorprese.Il sondaggio Secondo il 37% degli intervistati le decisioni europee hanno creato non pochi disagi ai produttori, mentre secondo il 29% a recitare un ruolo è stata la concorrenza sleale cinese. Forti le perplessità verso i veicoli elettrici, dal momento che solo un europeo su 3 ritiene che le auto elettriche inquinino effettivamente meno rispetto ai motori a benzina o diesel; il 30% sostiene che non ci sia differenza e il 27% ritiene che le emissioni degli e-vehicles siano addirittura maggiori.