Sport.quotidiano.net - Champions League, Atalanta-Sturm Graz 5-0: la Dea supera aritmeticamente il turno e punta agli ottavi

Bergamo, 21 gennaio 2025 - L'ha conquistato l'aritmetico passaggio delin Uefa. La Dea ha raccolto tre punti dalla sfida contro lo, valida per la 7^ giornata della massima competizione europea. Il successo per 5-0, firmato da Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini regala ai bergamaschi la certezza di poter disputare almeno i play-off: ora l'obiettivo è quello di entrare tra le prime otto di questa fase campionato, che significherebbedi finale diretti. L'ultima giornata, però, si disputerà al Montjuic di Barcellona, contro i blaugrana. Le formazioni titolari Gian Piero Gasperini sceglie il 3-4-2-1 tipico per la sua. Carnesecchi difende i pali, aiutato da Toloi, Hien e Kolasinac. A metà campo c'è il giovane Palestra sulla fascia destra, alla prima da titolare, mentre il suo opposto è Zappacosta; in mezzo agiscono de Roon e Pasalic.