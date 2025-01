Catania esplosione a S G Galermo crollata palazzina di tre piani | si temono vittime

Leggi su Dayitalianews.com

In aggiornamento. Un’si è verificata in serata (21 gennaio) nella zona di San Giovanni. Sul luogo sembra che stavano lavorando operai della Rete gas. Mentre scriviamo (ore 20,30) stanno arrivando sul posto numerose ambulanze e i vigili del fuoco. Secondo alcune prime informazioni, che arrivano in maniera frammentaria, una persone è ricoverata all’ospedale Cannizzaro con gravissime ustioni.L’intervento dei Nuclei Speciali NBCR dei Vigili del fuoco hanno confermato che si è verificata “una fuga di gas dalla rete cittadina in via”. La strada era stata già interdetta al traffico, per i lavori di due squadre dell’azienda del Gas che erano impegnate a lavorare per verificare una perdita di gas.unadi treSecondo le prime informazioni unain costruzione di tresarebbee probabilmente la fuga di gas si sarebbe verificata durante i lavori.