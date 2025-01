Laspunta.it - Anzio, il consiglio nomina le commissioni e approva, all’unanimità, la “Carta di Pisa”, codice etico sulla legalità.

Ilcomunale dihatola “di”. Si tratta delper promuovere la cultura dellae della trasparenza negli enti locali.“Si tratta di un passaggio importante – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – abbiamo messo il rispetto delle regole tra i punti qualificanti della nostra amministrazione, ho sostenuto a più riprese che siamo noi a dover dare l’esempio e che la cultura dellasi costruisce a piccoli passi, ogni giorno. Ringrazio ilcomunale per il voto unanime, sono certo che su argomenti di interesse generale trovare l’intesa non sarà mai un problema”.Ilcomunale ha poi eletto leche dai prossimi giorni cominceranno a lavorare.Politiche del territorioMaggioranza: Mauro De Lucia, Serena De Lucia, Andrea Mingiacchi, Riccardo RocchettiMinoranza: Massimiliano Marigliani, Giorgio MonteriùLavori pubbliciMaggioranza: Luca Lucarini, Andrea Mingiacchi, Ciro Nutello, Francesco TontiniMinoranza: Giuseppe Papa, Ettore RomanoBilancioMaggioranza: Mauro De Lucia, Giovanni Garito, Simonetta Pagliaricci, Francesco TontiniMinoranza: Antonio Cardoselli, Giuseppe PapaAmbienteMaggioranza: Gesualda Rosa Audino, Giulia Castaldi, Giovanni Garito, Riccardo RocchettiMinoranza: Silvio Marsili, Francesco ZuccaroScuolaMaggioranza: Serena De Lucia, Ciro Nutello, Jessica Polverini, Oriana VenturaMinoranza: Aurora Ferrazzano, Rodolfo TuranoCultura, sport e turismoMaggioranza: Giulia Castaldi, Tiziana D’Alfonso, Luca Lucarini, Jessica PolveriniMinoranza: Aurora Ferrazzano, Rodolfo TuranoAttività produttiveMaggioranza: Gesualda Rosa Audino, Tiziana D’Alfonso, Mauro De Lucia, Jessica PolveriniMinoranza: Silvio Marsili, Giuseppe PapaServizi socialiMaggioranza: Giulia Castaldi, Serena De Lucia, Simonetta Pagliaricci, Oriana VenturaMinoranza: Giorgio Monteriù, Francesco ZuccaroDella commissione di controllo e garanzia, invece, fanno parte il presidente delcomunale, Gabriele Federici, e i capigruppo eletti oggi: Luca Lucarini (Pd); Andrea Mingiacchi (#unaltracittà); Francesco Tontini (Lavinio con); Ciro Nutello (5Stelle); Simonetta Pagliaricci (Alternativa per); Rodolfo Turano (Lista Turano); Antonio Cardoselli (Fratelli d’Italia); Massimiliano Marigliani (Forza Italia); Francesco Zuccaro (Lega); Silvio Marsili (Noi Moderati).