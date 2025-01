Lanazione.it - Aerei, da aprile nuove rotte per l’Elba da Firenze, Pisa e Milano

, 21 gennaio 2025 – Al via dall'1il servizio aereo in continuità territoriale trae l'aeroporto di Marina di Campo, sull'Isola d'Elba. Lo annuncia Alatoscana, la società di gestione dello scalo, partecipata da Regione Toscana (51,05%), Camera di Commercio della Maremma e Tirreno (34,35%) e Toscana Aeroporti (13,27%). Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione che assegnerà il vincitore della gara per il servizio. I collegamenti dovranno essere garantiti sia nel periodo estivo che in quello invernale. La rotta Elba-avrà almeno cinque voli settimanali nel periodo 1-31 ottobre, e quattro voli settimanali nel periodo 1 novembre-31 marzo, con un prezzo massimo per i residenti di 44 euro a tratta. La rotta Elba-avrà almeno due voli settimanali nel periodo 1 ottobre-31 marzo e 1-31 maggio, e almeno tre voli settimanali nel periodo 1 giugno-30 settembre, con un prezzo massimo per i residenti di 36 euro a tratta.