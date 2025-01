Gamberorosso.it - Vicino a Perugia viene prodotto uno dei migliori vini bianchi (non solo) dell'Umbria. Ecco qual è

Leggi su Gamberorosso.it

L’azienda Le Cimate, nel comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di, è una realtà relativamente giovane nel panorama viticolo, una regione che, pur non essendo tra le maggiori in Italia per numero diprodotti, vanta una tradizionecola ben consolidata.L'azienda, fondata nel 2011 da Paolo Bartoloni, che ha saputo legare i fili di una lunga tradizione agricola di famiglia iniziata nell'800, si inserisce in questo contesto con una propostacola che riflette sia il rispetto per le tradizioni locali che un’apertura alle pratiche moderne di coltivazione eficazione. Il nome deriva dalla posizione'azienda, situata sulla cima di una collina da cui si vedono i Monti Martani e la città di Montefalco. La posizione geograficamente privilegiata, con esposizioni solari ottimali e un suolo ricco di minerali, è un fattore che gioca un ruolo determinante nellaitàe uve prodotte e i vigneti sono impiantati su terreni argillosi con un'alta percentuale di calcare.