Ilgiorno.it - "Spaccio su appuntamento". L’allarme dei residenti

Leggi su Ilgiorno.it

Allarme sicurezza nell’area feste e del cimitero. Isi lamentano pweché quando cala la sera, si vedono volti sospetti che sospettano siano spacciatori. Idi via Vittorio Veneto e via Monfalcone (area feste) e in via Cesare Battisti (zona cimitero) denunciano in particolare persone con il cellulare in mano che sembrano prendere appuntamenti. Non sarebbe la prima volta che in queste zone avvienedi sostanze stupefacenti. Anche in passato sono state sorvegliate dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri. Isono preoccupati e chiedono maggiori controlli. "Sembra che sappiano bene come agire - spiegano -. Sempre verso il tardo pomeriggio arrivano con un cappuccio in testa e il cellulare alla mano. Poco più tardi arriva un’auto, ci salgono per qualche minuto e poi ritornano sui propri passi.