Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato arrestato per una presunta rapina in un negozio di liquori. In realtà è stato un atto di razzismo”: lo sfogo del Premio Oscar Rami Malek

Il(lo ha vinto nel 2019 come Migliorere per “Bohemian Rhapsody” nei panni di Freddie Mercury) ha rivelato di esserevittima di discriminazione razziale da parte del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Una accusa pesantissima, raccontata per filo e per segno al The Guardian dallo stessore: “scaraventato sul cofano di un’auto della polizia di Los Angeles perché qualcuno avevato undie rubato la borsa di una donna“.Le uniche spiegazioni chestate fornite astate: “Hanno detto che il ladro era di origine latina e ‘tu corrispondi alla descrizione’. Ricordo quanto fosse caldo quel motore dell’auto e di quanto mi stessi ustionando le mani, avendole appoggiate lì per i controlli. Il mio amico, che era caucasico, èabbastanza intelligente da rispondere ‘in, signore, è egiziano.