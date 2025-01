Quifinanza.it - Referendum sull’autonomia bocciato dalla Corte Costituzionale, ok a quello sul Jobs act

Il quesito delvolto ad abolire la leggedifferenziata a prima firma del leghista Roberto Calderoli è stato dichiarato inammissibilee, dunque, gli italiani non saranno chiamati ad esprimersi.Ilera stato spinto da Cgil, Uil, M5S, Pd, Avs, Italia Vita, +Europa, Wwf, Anpi e Libera, fra gli altri. I firmatari accusavano l’autonomia differenziata di spaccare a metà l’Italia, creando disparità e frenando lo sviluppo del Sud.Perché no ale cosa vuol direLe motivazioni della sentenza verranno depositate entro il 10 febbraio, ma intanto laha già reso noto che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari” e dunque gli elettori sarebbero chiamati ad esprimere un voto non pienamente consapevole.Ma non è tutto: secondo le toghe, il quesitoandrebbe a modificare l’articolo 116 della Costituzione,che parla dell’autonomia, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, che non può essere oggetto di unabrogativo ma solo di una revisioneche deve passare dal Parlamento.