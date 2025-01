Oasport.it - Grande vittoria di Jannik Sinner! Supera un malessere e batte Rune in 4 set!

si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2025. Al termine di un match sofferto, in cui ha vissuto anche un momento didifficoltà fisica, il numero uno del mondoin quattro set il danese Holgercon il punteggio di 6-3 3-6 6-3- 6-2 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Fondamentale perè stato restare avanti in avvio di terzo set, nonostante i problemi fisici, conservando due turni di servizio decisivi poi nell’ottica finale dell’incontro.to quel momento si è rivisto il vero, che ha quasi travolto l’avversario. Adessoattenderà il vincente del match tra l’australiano Alex de Minaur e l’americano Alex Michelsen.ha chiuso la sua partita con 14 ace e 6 doppi falli, ma la metà di questi commessi nel difficile avvio di terzo set.