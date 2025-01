Corrieretoscano.it - Giro di vite sulla vendita di alcol nella zona della stazione a Empoli

disul consumo di. L’amministrazione comunale ha deciso una stretta ulteriore sul tema sicurezza nell’areae del centro storico. Lo ha fatto con due ordinanze firmate dal sindaco Alessio Mantellassi, che introducono nuove limitazioni in zone considerate sensibili.La numero 27 del 20 gennaio, disciplina una stretta sugli orari di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare non oltre le 21 e quelli di attività prevalente di artigianato alimentare non oltre le 22.30 nelle seguenti aree: via Marchetti, piazzettaMadonnaQuiete, via Giuseppe Del Papa, piazza Don Minzoni, via Palestro e via Spartaco Lavagnini.Inoltre si ordina alle attività dial dettaglio dei distributori automatici (categoria alimentare, non alimentare e di somministrazione) presenti all’interno dell’area pedonale eZtl didi cessare le attività dalle 21 di sera alle 7 del mattino.