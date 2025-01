Dispiace tanto per Eva Grande Fratello l’indiscrezione a poche ore dalla diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

È tutto pronto per una nuova puntata del. Stasera ci sarà tantissima carne sul fuoco. Il piatto forte sono sicuramente le nomination. Sapremo infatti, nel corso della, il nome dell’inquilino che dovrà abbandonare per sempre la casa. Stavolta non ci sono sorprese: si vota solo per l’eliminazione e non per il preferito. In trepidante attesa ci sono ben nove concorrenti. Una nomination record nella storia del reality show di Canale 5.A differenza delle volte precedenti, Alfonso Signorini non li ha chiamati nemmeno con le spalle al led: i concorrenti si sono semplicemente dovuti alzare in piedi e rimanere sul proprio posto, perché non c’era abbastanza spazio per contenerli tutti. Dai sondaggi si annuncia un risultato clamoroso e del tutto a sorpresa. È un banco di prova importante, quindi.