Danilo al Napoli, si chiude la prossima settimana (Schira)

La strada sembra in discesa per ilper quanto riguarda gli affari di mercato di questo gennaio. Dopo aver ceduto rapidamente Kvara, Manna si appresta a firmare il contratto con.Il calciatore ha deciso di risolvere il suo contratto con la Juventus e di scegliereper proseguire la stagione. All’inizio c’era stata qualche titubanza dovuta ad alcune offerte arrivate dal Brasile, che avrebbero permesso al calciatore di tornare a casa, ma poi ha prevalso il desiderio di mettersi in gioco con il progetto azzurro.Nicolòscrive su X che l’affare dovrebbersi la.Previsto l’ingaggio dipercome svincolato la. Pronta la risoluzione del contratto con Juventus e un contratto fino al 2026 (€ 2,5M/anno) con il