Lanazione.it - Chiusi non si ferma più: a Jesi quinta stoccata di fila

5672: Tamiozzo, Ponziani 6, Malatesta 3, Carnevale, Bruno 10, Di Emidio 5, Castillo, Berra 8, Valentini 3, Petrucci 6, Zucca 15. All. Ghizzinardi.: Baldi 4, Criconia 8, Ceparano 3, Renzi 17, Longetti, Fall, Chapelli 7, Ius, Gravaghi 5, Raffaelli 17, Rasio 11. All. Zanco. Arbitri: Foschini, Scaramellini. Parziali: 10-19, 25-38, 44-61.- Non sila marcia della San Giobbevittoria consecutiva per i Bulls che sbancanoper 72 a 56. Dominio indiscutibile dei biancorossi che archiviano la pratica quasi senza fare fatica, pur rimanendo a secco per oltre sette minuti nel quarto periodo. Ottima prova difensiva, con gli avversari tenuti ampiamente sotto quota sessanta punti, e totale controllo delle plance, con il duello a rimbalzo vinto 42-25.