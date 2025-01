Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2025 in DIRETTA: sublime Federica Brignone, vittoria vicina! Goggia fuori dal podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.1511.34 Robinson perde tanto nel finale ed è decima a 1.90. Ricordiamo che Lindsey Vonn avrà il pettorale n.22.11.34ha fatto segnare il miglior tempo in tutti gli intermedi. Nient’altro da aggiungere.11.33 La svizzera Michelle Gisin è 12ma a 2.54. Tocca alla neozelandese Alice Robinson.11.30è al comando con 0.59 su Gut-Behrami e 1.08 su Suter. Quarta Elena Curtoni a 1.11, quinta Lie a 1.22, sestaa 1.25. Ci sbilanciamo: non vediamo chi possa battere l’azzurra, nemmeno Lindsey Vonn.11.29 Gut-Behrami è seconda a 59 centesimi da. La svizzera comunque è un cagnaccio, anche oggi lascerà sul piatto solo 20 punti dall’azzurra in classifica generale.