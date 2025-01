Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2025 in DIRETTA: duello Noel-Kristoffersen, Vinatzer finirà una gara?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG DI CORTINA DALLE 11.00Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladellodivalevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la tre giorni di Coppa del Mondo nella località elvetica al piedi del ghiacciaio dello Jungfrau. Finora Svizzera dominante (vittorie di Von Allmen venerdì in SuperG e di Odermatt ieri in discesa) ma oggi sarà dura per i padroni di casa riuscire a piazzare il tris di successi.Tutto lascia pensare che ancora una volta la sfida sia tra i norvegesi e Clementanche se non mancano gli outsider di lusso come il bulgaro Popov che ha trionfato due settimane fa sulla 3Tre di Madonna di Campiglio.