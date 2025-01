Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa strappano il secondo set 29-27. Livello altissimo all’Eurosuole Forum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Errore di Ishikawa alla battutamente lunga.5-4 Primo tempo di Loser.Time out Lorenzetti. Momento difficile per gli umbri.5-3 Muro vincente di Boninfante su Ishikawa.4-3 Altro attacco sbagliato da parte del cubano.3-3 Difesa di Semeniuk su Lagumdzija, poi Herrera spara fuori.2-3 Muro vincente di Loser.2-2 Pipe di Bottolo che in qualche modo sfonda.1-2 Ace di Russo!!!1-1 Bel pallonetto dicon Simone Giannelli.1-0 Primo tempo per.29-27 Un set pari! Muro su Semeniuk da parte di Boninfante! 28-27 Attacco vincente su Ishikawa da parte di Loepky.27-27 Palla in rete di Lagumdzija. Nuovamente parità.27-26 Boninfante per Loepky che schiaccia in verticale sotto rete.Cartellino giallo a Medei per proteste. 26-26 Invasione di Lagumdzija.