Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Magnaghi, Saporiti e Gucher i migliori. Sufficienti gli altri

PALMISANI: 6. Non è chiamato a grandi interventi salva-risultato. Si fa trovare pronto quando c’è bisogno. SABBIONE: 6. Una gara molto attenta e senza grandi errori. Chiude bene gli spazi e spazza via quando è necessario.: 6,5. Si piazza al centro della difesa a sorpresa. Sicuro e preciso negli interventi e nulla concede agli avversari. GASBARRO: 6. Sicuro e preciso nei disimpegni. Prova a spingersi in avanti quando ha la possibilità. GEMIGNANI: 6. Mette al centro diverse buone occasioni per. Si trova sulla traiettoria del palo colpito da, ma è in fuorigioco. QUIRINI: 6. Non è brillante come nelle ultime gare. La sua ultima partita con la maglia della squadra della sua città un po’ lo condiziona. Conquista qualche buon fallo che spezza il gioco avversario.