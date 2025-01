Panorama.it - Le magnifiche 7 aziende americane su cui investire (ancora) nel 2025

Li chiamano «I Magnifici 7». Anche loro, come i protagonisti del film western, cavalcano la frontiera, ma quella delle tecnologie che dominano il 21° secolo. Intelligenza artificiale, auto elettriche, e-commerce, big data, social media sono i loro terreni di caccia. A unirli, oltre alla passione per l’hi-tech, due caratteristiche: tendono a dominare i rispettivi mercati e sono grossi, molto grossi. Non tanto in termini di fatturato, ma per valore di Borsa. I Magnifici 7, cioè Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Tesla e Nvidia, ultimo arrivato, hanno raggiunto quotazioni da capogiro e la loro capitalizzazione complessiva si aggira sui 18 mila miliardi di dollari. Un numero gigantesco che rappresenta più di un terzo del valore di tutti i titoli quotati a Wall Street (suppergiù 50 mila miliardi) e addirittura il 15 per cento dell’intero universo delle azioni trattate a livello mondiale.