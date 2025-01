Inter-news.it - Inter-Empoli, le probabili formazioni per la 21ª giornata di Serie A

si giocherà oggi alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro: queste leper la partita di oggi, partita della ventunesimadiA.CASA – Simone Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Hakan Calhanoglu, che come Bisseck ne avrà almeno fino a fine mese. Out anche Joaquin Correa. Contro l’, il tecnicoista è pronto a rilanciare Benjamin Pavard dal primo minuto, cosa che non succede da-Lipsia di fine novembre. Poi l’altra novità in difesa dovrebbe riguardare Carlos Augusto, che farà tirare il fiato ad Alessandro Bastoni. A centrocampo, altra doppia chance per Asllani e Zielinski, con quest’ultimo che prenderà il posto ancora una volta di Mkhitaryan. L’armeno è recuperato ma partirà dalla panchina.