Ilrestodelcarlino.it - In monopattino senza il casco. Trenta multe della polizia locale

caschetto alla guida di monopattini nel cuore del traffico anconetano, raffica diin queste prima settimane di entrata in vigore del nuovo codicestrada. Soltanto laha già stilato una trentina di verbali nei confronti di altrettanti conducenti che, appunto, non avevano il requisito fondamentale, ossia non indossavano il caschetto protettivo divenuto obbligatorio. In un caso ben preciso, avvenuto a metà settimana tra il vialeVittoria e largo XXIV Maggio, proprio davanti a Palazzo del Popolo, siamo stati testimoni dell’operazione: dall’alt intimato da una pattuglia dei vigili urbani fino alla stesura del verbale nei confronti di una ragazza che, in effetti, non indossava la protezione per il capo. Anche nei suoi confronti, come per tutti gli altri, la sanzione prevista dal codicestrada è di 50 euro (al momento non sarebbero alle viste possibilità di abbassare l’ammontaresanzione in caso di pagamento immediato).