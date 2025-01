Lanazione.it - In marcia per la pace, il vescovo in prima fila

"Lasi costruisce con la presenza, con l’esserci. E allora il fatto che ci siano qui tanti giovani chiamati a partecipare a questaè il segno della volontà di esserci e di portare ognuno il suo contributo". Così ilAndrea Migliavacca allaorganizzata dalla Rete Aretinae Disarmo. L’appuntamento ha preso il via alle 18.30 quando da piazza San Jacopo ha preso il via il lungo cordone a cui hanno aderito centinaia di persone dirette verso il Duomo con striscioni e fiaccole in mano. "Disarmiamoci - Unica via per la" è lo slogan dell’iniziativa promossa dalla rete che accomunerà associazioni, movimenti e società civile per lanciare un condiviso messaggio contro ogni forma di guerra e violenza. Tra i presenti e promotori anche l’Acli: "Un’occasione per far crescere la cultura dellaad Arezzo, vogliamo ripetere il successo di anno scorso senza alcuna strumentazione", dice Giuseppe Giorgi delegatoAcli.