Il Barcellona dai due volti: in Liga sembra una squadra Primavera (El País)

Ilnon riesce più a vincere in campionato. L’ultimo trionfo è arrivato il 3 dicembre contro il Mallorca. Ieri ha pareggiato 1-1 contro il Getafe in una partita cheva essere dominata dai blaugrana. Eppure, laarrivava da due vittorie schiaccianti per 5-2 e 5-1 rispettivamente contro Real Madrid e Betis in Supercoppa e Coppa del Re.Disastroin, i blaugrana non sanno gestire i momenti difficili di garaElcommenta il disastro blaugrana in campionato:Il Barçaunache non ha ancora imparato a risolvere partite difficili, o quelle che si complicano. Anche se si sono applicati per riuscire a riacciuffare il match, i giocatori delnon sapevano come risolvere un incontro in cui erano in vantaggio con un gol di Koundé.