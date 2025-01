Justcalcio.com - CdS – Como, ufficiale l’ingaggio di Dele Alli: i dettagli del contratto

2025-01-19 20:26:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport:Dopo un periodo di prova,è ufficialmente un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è stato lo stesso club con un video pubblicato sui propri canali ufficiali. Questo invece il comunicato: “1907 annuncia ufficialmentedell’inglesecon undi 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra”.riparte dalIl centrocampista inglese è stato uno dei talenti emergenti più forti mai visti in Premier League, ma la sua carriera si è andata pian piano a spegnere e infatti non gioca una partitadal 26 febbraio 2023 con il Besiktas. Questo il commento di Cesc Fabregas: “Il club crede nel potenziale die si impegna ad aiutarlo a ritrovare la sua forma migliore.