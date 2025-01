Ilfattoquotidiano.it - TikTok si prepara all’oscuramento negli Stati Uniti, Trump: “Prenderemo in considerazione una proroga”. La decisione lunedì

sia diventare la prima piattaforma online ad essere vietata, con la legge che la mette al bando per ragioni di sicurezza nazionale che entrerà in vigore il 19 gennaio. Questo a meno di un intervento dell’ultima ora da parte del presidente uscente Joe Biden. La popolare app, utilizzata da 170 milioni di americani, rischia di essere oscurata a meno che Biden non prenda provvedimenti immediati.Il divieto potrebbe tuttavia essere temporaneo. Donald, che assumerà la presidenza il 20 gennaio, ha lasciato aperta la possibilità di sospendere il divieto per 90 giorni. In un’intervista con NBC,ha dichiarato che “unadi 90 giorni è certamente un’opzione chein”. Secondo il presidente eletto, unaverrà presa e annunciata, nel giorno del suo insediamento.