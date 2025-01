Dailymilan.it - Pagelle Juventus-Milan, Maignan non basta: ora Gerry Cardinale apra il portafoglio!

Mike Maignan prova a tenere in partita la squadra di Conceiçao ma non basta: ora Gerry Cardinale deve investire sul mercato

Maignan 6,5
Con le sue mani fa sempre la differenza. E se non le usa, usa il corpo. Poi ci pensa Emerson Royal a fregarlo. Su Weah la colpa è di Fikayo Tomori.

EMERSON ROYAL 4
Mbangula fa quello che vuole! Lui mai.
(75' Camarda 5: Sarà il futuro ma il presente è un'altra cosa)

TOMORI 4
Ora che l'hanno rivisto dal vivo chissà se i tifosi della Juve avranno l'acquolina alla bocca.

GABBIA 5
Affonda con il resto della difesa!

THEO HERNANDEZ 5
Quando attacca è devastante (solo il primo tempo). E poi? Theo deve anche difendere e quando serve non c'è mai, sbaglia sempre!

BENNACER 5
Un altro Ismael e un altro Milan rispetto a quello visto sul Lago di Como
(63' Jimenez 4,5: Conceiçao non è contento di lui e glielo grida in faccia!)

Abraham 5
Ma se sei un attaccante tira in porta!