Nuovo anno nuovo amore? Perché gennaio è il momento giusto per le dating app e i consigli dell’esperta per uscire dal talking stage

In queste settimane di bilanci, ripartenze e cieco ottimismo verso il futuro, molte persone asi trovano a tirare una riga nella propria situazione sentimentale. E probabilmente a decidere di ributtarsi nella mischia aprendo (o riaprendo) un profilo sulleapp., nuovi amori? Un po’ come per la dieta e la palestra, per tramutare i buoni propositi in realtà bisogna applicarsi. E questo è ilideale: chi è single da un po’ prendere in mano la situazione con più consapevolezza, mentre chi ha chiuso una relazione l’scorso sfrutta l’entusiasmo di inizio(coadiuvato dalle spintarelle degli amici) per voltare pagina. Non a caso la prima domenica diè conosciuta come “Sunday” per il particolare traffico che si registra sulle app. Ammettiamolo: è freddo, fa buio presto e le piattaforme dedicate agli appuntamenti in questo periodo intercettano la voglia di socializzare comodamente dal divano di casa.