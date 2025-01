Malen potrebbe esordire contro l’Arsenal dopo il trasferimento dal Borussia Dortmund

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 18:52:00 Il web non parla d’altro:Unai Emery dice che Donyellè disponibile per fare il suo debutto all’Aston Villaha siglato il passaggio a Villa Park all’inizio di questa settimana per una cifra stimata di 21 milioni di sterline e questa settimana si è allenato con i suoi nuovi compagni di squadra.Il versatile attaccante olandese, che può operare in tutte e tre le posizioni dietro l’attaccante, fornisce agli uomini di Emery una spinta extra in attacco mentre continuano a sfidarsi in Premier League e Champions League.Emery ha detto: “Di solito gioca come numero sette e talvolta come numero 11 sul lato sinistro, mentre può anche giocare come numero dieci.“Nel terzo d’attacco è sempre vicino ad entrare nell’area avversaria per segnare gol e ottenere assist.