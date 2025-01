Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Shengelia è tornato, Pajola super

Cordinier 7,5 (in 32’ 3/6 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 6 assist). Difende come un mastino e in attacco si fa spazio nonostante sia braccato essendo l’uomo più in forma tra i bianconeri. Belinelli 6,5 (in 5’ 0/2 da due, 2/2 da tre, 2/2 ai liberi, una persa). Bene in attacco, ma quando la palla è in mano agli avversari concede troppo andando in una direzione diversa rispetto al piano partita.8 (in 28’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 2 assist). La ferita al sopracciglio destro non lo limita. Un vero corsaro bianco.8,5 (in 28’ 7/11 da due, 6/7 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 6 assist). Gli è bastata una partita di rodaggio per tornare ad essere quel giocatore che abbina intelligenza, carisma e talento. Hackett 7 (in 18’ 1/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist).