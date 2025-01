Quotidiano.net - L’America contro TikTok: "Va venduto o sarà chiuso". Ma Trump: deciderò io

Ottaviani La libertà di espressione è importante, ma la sicurezza nazionale lo è di più. Deve avere pensato questo la Corte Suprema statunitense quando ieri ha confermato la legge approvata dal Congresso, secondo la quale obbliga la cinese ByteDance di vendereentro il 19 gennaio o far fronte al divieto di utilizzo negli Stati Uniti. La decisione entrerà in vigore 24 ore prima dell’insediamento di Donaldalla Casa Bianca. L’amministrazione Biden, visto l’approssimarsi della data, ha fatto sapere che non implementerà il provvedimento. Un po’ per rispetto del calendario istituzionale, un po’ per lasciare almeno una patata bollente sulla scrivania di The Donald. Il presidente eletto, però, di iniziare il mandato con una grana non ne vuole sapere e così ieri ha chiamato il presidente cinese Xi Jinping.