Inagurata 'Casa Olma', destinata a donne sole. Il proprietario l'ha messa a disposizione del progetto

E’ stata inaugurata "Casa Olma", una nuova casa di accoglienza situata in via Cesis a Campagnola, gestita dalla cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio. Si tratta di un luogo destinato ad attività e servizi percon bambini eche non possiedono o non possono accedere a una soluzione abitativa autonoma, ma che hanno iniziato un percorso per il raggiungimento di un’autonomia economica, sociale e abitativa. Ieri pomeriggio è avvenuto il simbolico taglio del nastro con la presenza del sindaco di Campagnola, Alessandro Santachiara, deldella casa, Giorgio Magnani, che ha messo al’edificio dopo una profonda ristrutturazione. Presenti pure il vice presidente della cooperativa, Alessia Pesci, la responsabile della struttura, Cristina Savini, e il personale dedicato all’accoglienza delle ospiti.