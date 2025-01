Ilgiorno.it - Fa bonifici ai parenti coi soldi pubblici e si aumenta lo stipendio: impiegato ruba 350mila euro al Comune

CREMONA – Non ti basta lotelo. È quello che ha fatto un funzionario deldi Verolavecchia, residente in un paese tra la provincia di Cremona e quella di Brescia. E lo ha fatto sistematicamente dal 2005 al 2023, quando finalmente è stato sorpreso con le mani nel sacco. Interrogato e messo alle strette dalla Guardia di Finanza di Cremona, l’uomo ha ammesso gli addebiti e restituito una parte del maltolto: 162.182. Andrà comunque a processo per peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico. La vicenda verte attorno a un funzionario delbresciano il quale, potendo utilizzare la firma digitale, aveva capito che avrebbe potuto operare sull’entità del suosenza che nessuno se ne accorgesse. E così ha fatto,ndosi di fatto l’importo e accreditandoselo in banca.