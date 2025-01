Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Giordana Angi e cosa fanno nella vita

Rodolfoe Sophie Capizzidi: l’artista ha ripercorso in una recente intervista il rapporto attuale con il padre e la madre.Oggi l’artista sarà tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconterà tra carriera eprivata alla conduttrice del talk, Silvia Toffanin. Rodolfo, il padre diè originario di Aprilia: dalle pochissime informazioni circolanti in rete sull’uomo, sappiamo che ha conseguito il diploma all’istituto ITIS Lagrange, ma non è nota la sua professione. La madre Sophie Capizzi è una donna di origini francesi, che ha lavorato come assistente di volo per AirFrance, ed è un’estetista e commerciante di prodotti di bellezza. L’incontro tra i futuri coniugi è avvenuto durante un volo: da quel colpo di fulmine è partita la storia d’amore che ha portato alle nozze ed all’arrivo delle figliee la sorella minore Elisa: la famiglia ha vissuto i primi anni in Francia per poi far ritorno in Italia.