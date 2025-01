Juventusnews24.com - Cambiaso ancora titolare ma in un nuovo ruolo! La decisione di Thiago Motta per Juve Milan

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ma in un! Ladiper: cosa ha in mente il tecnico bianconeroManca sempre meno alla sfida trantus e, gara in programma oggi alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino e valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.Nonostante le voci di mercato (il Manchester City sembra fare sul serio per lui) Andreapartiràdall’inizio. Tuttaviadovrebbe impiegarlo insolitamente a destra al posto di Savona e non a sinistra, lì dove invece giocherà McKennie.QUOTE– Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia lantus sia ilhanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League.