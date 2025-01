Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Gentiloni, 'a stabilità governo non corrisponda stabilità opposizione'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "C'è unadelitaliano. Dobbiamo stare attenti che a questo non risponda unadell', che ci accomodiamo pensando che tutto sommato questa sia una condizione favorevole". Lo ha detto Paoloall'Assemblea di Libertà eguale. "La fortuna dei governi in carica è molto scarsa, normalmente in questo contesto così complicato, perdono le elezioni. Se noi ci accomodassimo in una condizione diall'potremo non renderci conto che una alternativa dipotrebbe essere competitiva -ha spiegato l'ex premier e commissario Ue-. All'Odg c'è essere più credibili e forti nel delineare una alternativa".