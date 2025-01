Ilgiorno.it - Bancomat Comune. Sottrae alle casse 350mila euro. Scoperto, risarcisce

VEROLAVECCHIA (Brescia)Ha sottratto soldi aldove lavorava, e quindi alla cittadinanza, per ben 18 anni. E inizialmente nessuno se ne è accorto. A mettere la parola fine alla sottrazione di denaro è stato il Gruppo Guardia di Finanza di Cremona che hache un funzionario amministrativo, ex responsabile della Ragioneria municipale deldi Verolavecchia ha truffato l’ente per 348.864, usando sofisticati stratagemmi che hanno favorito economicamente lui e alcuni suoi famigliari. Ora gli vengono contestati i reati di peculato, truffa aggravata ai danni dello stato e falso ideologico. I filoni di inchiesta sono due e coinvolgono sia l’uomo sia alcuni suoi parenti. Il fatto è emerso durante alcune indagini eseguite dFiamme Ginel Cremonese, zona frequentata dal dipendente “infedele”.