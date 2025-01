Sport.quotidiano.net - Atalanta-Napoli 2-3, Lukaku firma il colpo scudetto degli azzurri

Bergamo, 18 gennaio 2025 - All'andata l'espugnò il Maradona con 3 reti che, per entrambe le squadre in campo, avevano il sapore quasi di una sentenza: al ritorno ilsi vendica (sportivamente parlando) con lo stesso fatturato offensivo, adi Politano, McTominay e. Stavolta però non c'è un monologo, perché il vantaggio illusorio lo avevano trovato proprio i nercon Retegui, mentre a Lookman era toccato l'onore dire il momentaneo 2-2. Poi i partenopei trovano ilche fa dare i numeri a un'intera piazza che vede il traguardo più bello sempre più concreto all'orizzonte: per la precisione due, come 50, come i punti in classifica, e 7, come le lunghezze ora di vantaggio sugli orobici, che rischiano di vedere sfumare definitivamente il sogno