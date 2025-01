Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 17 Gennaio 2025. Dalla Strada al Palco leader (19.9%), Io Canto Senior cala al 13.4%

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,17, su Rai1alha interessato 3.029.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale5 Ioha conquistato 1.855.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 il finale di Goldrake U intrattiene 347.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Transporter – Extreme incolla davanti al video 1.508.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 FarWest segna 640.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.157.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 801.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 415.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 515.000 spettatori (2.8%). Sul 20 Warcraft – L’inizio fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Running with the Devil – La legge del cartello è scelto da .